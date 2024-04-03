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12:22, 3 апреля 2024Силовые структуры

Российского бармена осудят за госизмену и попытку теракта

Бармен из Подмосковья предстанет перед судом за госизмену и попытку теракта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бармена одного из подмосковных ресторанов Владимира Малины, который обвиняется в госизмене и попытке совершения теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Малина был задержан летом 2023 года после поджога релейного шкафа на железной дороге на станции Нара в Наро-Фоминске. Изначально против него завели уголовное дело по статьям 281 («Диверсия») и 267 («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») УК РФ, однако позже к этим основания добавились еще несколько уголовных статей.

В окончательной редакции бармен обвиняется в госизмене, совершении двух диверсий группой лиц, приготовлении к диверсии, попытке теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической и диверсионной деятельности, а также в участии в террористической организации и диверсионном сообществе. По данным агентства, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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