Полиция задержала спрятавшего в тайник сотни свертков с наркотиками россиянина

В Томской области задержали прятавшего в тайник наркотики 41-летнего россиянина

В Томской области полицейские задержали 41-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, подозреваемого задержали в поселке Зональная Станция, когда он пытался спрятать запрещенные вещества в тайники. При личном досмотре у задержанного нашли сотню свертков с наркотиками и телефон с координатами еще восьми закладок.

Общая масса изъятого превысила три с половиной килограмма. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

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