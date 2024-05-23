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07:20, 23 мая 2024Силовые структуры

Полиция задержала спрятавшего в тайник сотни свертков с наркотиками россиянина

В Томской области задержали прятавшего в тайник наркотики 41-летнего россиянина

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Томской области полицейские задержали 41-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, подозреваемого задержали в поселке Зональная Станция, когда он пытался спрятать запрещенные вещества в тайники. При личном досмотре у задержанного нашли сотню свертков с наркотиками и телефон с координатами еще восьми закладок.

Общая масса изъятого превысила три с половиной килограмма. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

21 мая в Москве арестовали 40-летнего мужчину, выращивавшего марихуану в своей в квартире.

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      Владимир Седов
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