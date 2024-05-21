Москвич выращивал марихуану у себя дома и попал под следствие

В Москве арестовали мужчину, выращивавшего марихуану в своей квартире

В Москве арестовали 40-летнего мужчину, выращивавшего марихуану в своей в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, обвиняемый организовал производство наркотиков в доме на улице 3-я Нововатутинская. Он выращивал запрещенное растение в специально оборудованном боксе и собирался сбывать мелкими партиями. Всего изъяли более килограмма наркотика.

Возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Ранее на Кубани за попытку провезти из Москвы в Ставрополь девять килограммов мефедрона задержали 32-летнего пассажира такси.