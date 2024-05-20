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18:54, 20 мая 2024Силовые структуры

Мужчина попытался провезти девять килограммов наркотиков из Москвы в Ставрополь

На Кубани задержан пассажир такси, который пытался провезти 9 кг мефедрона

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Кубани за попытку провезти из Москвы в Ставрополь девять килограммов мефедрона задержали 32-летнего пассажира такси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Задержанный рассказал, что собирался реализовать наркотик через закладки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

По данным правоохранителей, задержание произошло на посту ДПС «Успенский». Полицейские остановили такси для проверки документов и заметили, что мужчина на пассажирском сиденье заметно нервничал. Тогда силовики решили досмотреть его и багаж и обнаружили в двух спортивных сумках пакеты с кристаллическим веществом. Пассажира доставили в органы, а найденные пакеты изъяли и отправили на исследование. В результате выяснилось, что в пакетах находился наркотик мефедрон общей массой около девяти килограммов.

Ранее сообщалось, что в гаражно-строительном кооперативе Рыбинска Ярославской области полицейские изъяли свыше 24 килограммов мефедрона у двух наркодилеров.

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      Анна Габай
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