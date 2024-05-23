Польша и Греция предложили создать общую систему ПВО Евросоюза

Премьеры Польши и Греции предложили главе ЕК создать общую систему ПВО Евросоюза

Премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис направили главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предложили создать общую систему противовоздушной обороны (ПВО) Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Лидеры Греции и Польши попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общего щита противовоздушной обороны, который будет финансироваться блоком», — пишет издание.

Туск и Мицотакис попросили обсудить этот вопрос на очередном саммите Европейского союза, который пройдет в конце июня.

18 мая Дональд Туск объявил о намерениях Варшавы реализовать новый план обороны «Щит Востока» для укрепления границы Польши с Россией и Белоруссией. Он подчеркнул, что восточную границу нужно сделать «непроходимой для потенциального противника».