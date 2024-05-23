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09:56, 23 мая 2024Мир

Польский истребитель потерял топливный бак в полете

ВС Польши: истребитель МиГ-29 потерял топливный бак в ходе тренировочного полета

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак в ходе выполнения тренировочного задания. Об этом сообщило генеральное командование вооруженных сил Польши в соцсети Х.

«Во время тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак. Цистерна была пуста, она упала в нескольких сотнях метров от зданий», — утверждается в публикации.

В командовании добавили, что «в результате инцидента никто не пострадал», а пилоты выполняли действия в соответствии с установленными процедурами.

По данным командования, Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий изучит причины произошедшего.

В марте сообщалось, что в Польше вышел из строя американский беспилотник Reaper, запущенный в рамках плановых учений. В результате он совершил аварийную посадку.

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      Елизавета Мытарева
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