Популярная актриса объяснила свое желание сниматься в секс-сценах

Актриса Эмма Стоун после премьеры фильма Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» на Каннском кинофестивале объяснила свое желание сниматься в секс-сценах. Ее цитирует Deadline.

В новом фильме Лантимоса персонажи демонстрируют необычные фетиши и участвуют в оргиях. Сам Лантимос объяснил, что часто начинает репетиции с актерами с изучения физиологичности персонажей, а не их интеллектуальной стороны. «Это наблюдение за жизнью, которая во многом темна, смехотворна и странна», — говорит режиссер.

Стоун, снявшаяся в его фильме «Бедные-несчастные», отметила, что не обсуждает с режиссером, что происходит с персонажами с точки зрения логики. «Он ориентирован на телесность, он хочет танцевать. Что мы обсуждали, снимая "Бедных-несчастных", так это то, как ходит героиня, а что происходит у нее внутри — моя часть работы», — добавила она.

Актриса также объяснила, что съемки обнаженной для нее — часть феминистской идентичности. «Я феминистка, независимо от того, занимаюсь активизмом или нет. Когда дело доходит до подобных историй, это просто истории, которые кажутся мне интересными как актрисе», — заключила она.

Ранее звезда фильмов «Сонная Лощина» и «Семейка Адамс» Кристина Риччи объяснила, почему не снимается обнаженной. По словам актрисы, съемки в обнаженном виде смущают ее. К тому же ей всегда было некомфортно из-за того, что другим людям некомфортно смотреть на нее голую на площадке.