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13:34, 23 мая 2024Бывший СССР

Посол Киева при НАТО призвала отправить инструкторов на Украину

Посол Киева при НАТО Галибаренко призвала отправить инструкторов на Украину
Наталья Галибаренко

Наталья Галибаренко. Фото: Johanna Geron / Reuters

Посол Киева при НАТО Наталия Галибаренко призвала альянс отправить западных инструкторов на Украину, чтобы оптимизировать тренировочный процесс. Ее слова передает издание «Укринформ».

«Эффективность тренировки во многом зависит от того, где тренировка происходит географически. Нам бы очень хотелось, чтобы эти инструкторы проводили соответствующую тренировку и обучение на территории Украины», — заявила дипломат.

Она добавила, что специалистов можно разместить ближе к западной границе Украины. По мнению Галибаренко, такое решение упростит множество логистических задач.

В ходе интервью Галибаренко также высказалась о приглашении Киева в НАТО на июньском саммите альянса в Вашингтоне. Посол отметила, что на Западе нет политического консенсуса по поводу подобного решения.

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      Глеб Палехов
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