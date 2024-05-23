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13:09, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине высказались о приглашении в НАТО на саммите альянса

Глава миссии Украины при НАТО: не стоит ждать приглашения в НАТО на саммите

Фото: Janine Schmitz / IMAGO / Globallookpress.com

Украине не стоит ждать приглашения в НАТО на саммите альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом заявила глава миссии страны при НАТО Наталья Галибаренко в интервью агентству «Укринформ».

«Я могу подтвердить, что в настоящее время в НАТО нет политического консенсуса вокруг приглашения Украины к вступлению в НАТО, когда каждое из 32 государств-членов должно сказать "да" такому приглашению», — сказала она.

По ее словам, перспектива присоединения Украины к альянсу станет реалистичной после завершения конфликта, поэтому республика будет подталкивать союзников к этому.

Ранее зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Егор Чернев назвал 2028 год реалистичным сроком вступления страны в НАТО. При этом, по его мнению, Украина должна получить от партнеров четкий сигнал насчет членства на саммите блока в Вашингтоне.

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      Кристина Есикова
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