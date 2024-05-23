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13:07, 23 мая 2024Бывший СССР

Посол Украины назвала членство Киева в НАТО полезным для альянса

Посол Украины при НАТО Голибаренко заявила о пользе членства страны для альянса
Наталья Голибаренко

Наталья Голибаренко. Фото: Tom Nicholson / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Членство Украины в НАТО поможет как самой стране, так и всему альянсу. Об этом сообщила посол республики при НАТО Наталья Голибаренко, передает «Укринформ».

По ее словам, многие союзники Украины заявляют, что в целом поддерживают приглашение страны в Североатлантический альянс. При этом они говорят, что вступление страны в НАТО невозможно, пока идет вооруженный конфликт.

Голибаренко отметила, что эти условия не снимают с Украины задачу по приближению вступления в альянс, добавив, что страна должна подталкивать своих партнеров к этому шагу.

Ранее в США заявили, что для вступления в НАТО Украине нужно отказаться от части своих территорий.

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      Илья Таксюр
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