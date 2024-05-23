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14:48, 23 мая 2024Бывший СССР

Посол при НАТО призвала разрешить Киеву выбирать цели для западного оружия

Посол Украины при НАТО Галибаренко: Киев должен сам выбирать цели для оружия США
Наталья Галибаренко

Наталья Галибаренко. Фото: Johanna Geron / Reuters

Киев должен сам выбирать цели для оружия, которое стране поставляют США и Европейский союз (ЕС). К изменению политики целеуказания западные страны в интервью с изданием «Укринформ» призвала посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

«Украина должна самостоятельно принимать решения, по каким территориям она может использовать то или иное западное оружие, особенно американское», — передаются в публикации слова дипломата.

Она добавила, что слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о необходимости оставить за Украиной решение о нанесении ударов по России в Киеве восприняли с надеждой.

В ходе интервью Галибаренко также высказалась о приглашении Киева в НАТО на июньском саммите альянса в Вашингтоне. Посол отметила, что на Западе нет политического консенсуса по поводу подобного решения.

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      Глеб Палехов
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