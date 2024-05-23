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15:42, 23 мая 2024Мир

Посольство России в Великобритании прокомментировало прием «Азова» в парламенте

Посольство России назвало безвкусицей прием «Азова» в парламенте Британии

Фото: Yves Herman / Reuters

Посольство России в Лондоне назвало прием участников бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в парламенте Великобритании безвкусицей. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Гротескное зрелище с боевиками из неонацистской бригады "Азов", встреченное вчера аплодисментами в парламенте Великобритании, — это полная безвкусица. "Азов" получил дурную славу во всем мире из-за широкого использования фашистских знаков отличия "вольфсангель", а также из-за гнусных военных преступлений против мирного населения», — отмечается в заявлении дипломатического представительства.

В сообщении посольства был также задан вопрос британским парламентариям о том, является ли подобная акция доказательством роста антисемитизма в стране.

22 сентября 2023 года на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После международного скандала спикер ушел в отставку.

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      Максим Габриелян
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