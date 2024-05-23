Посольство России в Великобритании прокомментировало прием «Азова» в парламенте

Посольство России назвало безвкусицей прием «Азова» в парламенте Британии

Посольство России в Лондоне назвало прием участников бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в парламенте Великобритании безвкусицей. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Гротескное зрелище с боевиками из неонацистской бригады "Азов", встреченное вчера аплодисментами в парламенте Великобритании, — это полная безвкусица. "Азов" получил дурную славу во всем мире из-за широкого использования фашистских знаков отличия "вольфсангель", а также из-за гнусных военных преступлений против мирного населения», — отмечается в заявлении дипломатического представительства.

В сообщении посольства был также задан вопрос британским парламентариям о том, является ли подобная акция доказательством роста антисемитизма в стране.

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