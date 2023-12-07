Генпрокуратура России попросила Канаду выдать 98-летнего эсэсовца Гунько

Российская Генпрокуратура направила Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Российская Генпрокуратура обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает издание «Ъ».

Бывший ветеран «Галичины» обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной Войны. Следователи полагают, что Гунько причастен к расправе над более чем 500 советскими гражданами, которых фашисты расстреливали и заживо сжигали в жилым домах и костеле в населенном пункте Гута Пеняцкая.

