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16:17, 7 декабря 2023Силовые структуры

Генпрокуратура России попросила Канаду выдать 98-летнего эсэсовца Гунько

Российская Генпрокуратура направила Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Ярослав Гунько

Ярослав Гунько. Кадр: CBC News: The National / YouTube

Российская Генпрокуратура обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает издание «Ъ».

Бывший ветеран «Галичины» обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной Войны. Следователи полагают, что Гунько причастен к расправе над более чем 500 советскими гражданами, которых фашисты расстреливали и заживо сжигали в жилым домах и костеле в населенном пункте Гута Пеняцкая.

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      Владимир Седов
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