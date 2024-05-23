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17:51, 23 мая 2024Экономика

Возможный ущерб США от изъятия активов в России оценили

Эксперт Осадчий: имущества США в РФ хватит для покрытия урона от изъятия активов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

У США в России достаточно имущества, чтобы российские власти смогли компенсировать ущерб от изъятия доходов с заблокированных в западных странах активов Центробанка (ЦБ) РФ. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт уточнил, что в настоящее время американские активы в России хранятся на счетах типа «С», на которые зачисляются денежные средства от сделок (операций) нерезидентов с резидентами. Их объем сейчас оценивается в сотни миллиардов рублей в денежном выражении, пояснил Осадчий.

Кроме того, добавил он, на российском рынке продолжают работать представители крупного американского бизнеса, имущество которых также может быть изъято, согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным указу. «Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов Соединенными Штатами Америки», — резюмировал Осадчий.

Указ, позволяющий властям изымать американское имущество, находящееся на территории России, Путин подписал 23 мая. Согласно основным положениям документа, соответствующим правом наделили правительственную комиссию. Ее представители будут выявлять принадлежащее лицам из США имущество, которое может быть использовано для компенсации ущерба от западных санкций.

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      Анатолий Акулов
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