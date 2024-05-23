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15:01, 23 мая 2024Экономика

Путин разрешил изымать американское имущество в России

Путин разрешил изымать имущество лиц из США для компенсации ущерба от санкций

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В России разрешили использовать американское имущество, чтобы компенсировать ущерб от санкций. Возможность изымать активы закрепили в соответствующем документе, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США. Принадлежащее лицам из США имущество, включая ценные бумаги, которое может быть использовано для компенсации будет выявлять правительственная комиссия.

Российские обладатели активов смогут обращаться в суд с заявлением с просьбой установить факт «необоснованного лишения его прав на имущество» в США. В свою очередь суд будет запрашивать список американского имущества в стране, а профильная комиссия с «учетом принципа соразмерности» будет выявлять активы, которые можно изъять для компенсации ущерба.

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      Вячеслав Агапов
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