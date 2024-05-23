Появились кадры массовой драки в Симферополе

Массовую драку в Симферополе у одной из школ города сняли на видео

В сети появились кадры массовой драки на улице Симферополя. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как группа из более чем 30 человек дерутся друг с другом, часть мужчин делает это с голым торсом. Все участники драки, судя по видеозаписи, говорят не на русском языке. Голос за кадром вызывает на место происшествия полицию и сообщает, драка происходит на улице Артиллерийской.

Потасовка произошла возле школы. По словам местных жителей, подобная ситуация происходит не в первый раз. Участники драки успели разбежаться до приезда правоохранителей, сейчас их ищут.

О массовой драке в Крыму советник главы полуострова Олег Крючков сообщил вечером в среду, 22 мая. По его словам, ситуация находится на контроле сотрудников МВД, на месте происшествия работают наряды полиции.