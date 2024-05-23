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23:47, 23 мая 2024Россия

Правительство предложило лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Кабмин внес законопроект о лишении прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство России (Кабмин) внесло в Государственную Думу законопроект о лишении водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров. Соответствующий документ опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект затронет специальные устройства, позволяющие скрыть автомобильный регистрационный номер. В случае обнаружения правонарушения водителям грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфискация устройства.

Авторы законопроекта подчеркнули, что в период с 2018 по 2023 год число правонарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП выросло в полтора раза.

Ранее стало известно, что в России власти захотели начать штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер с искусственным интеллектом. Проработать вопрос использования видеофиксации нарушений Минцифры поручила комиссия Госсовета России.

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      Евгений Силаев
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