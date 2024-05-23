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12:14, 23 мая 2024Бывший СССР

Премьер Грузии призвал к деолигархизации США и ЕС

Премьер Грузии Кобахидзе призвал к деолигархизации Евросоюза и США

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Евросоюзу (ЕС) и США необходимо провести деолигархизацию. Вернуть себе суверенитет западные страны призвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Есть серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский союз и США будут деолигархизированы», — передаются в публикации слова политика.

Он добавил, что суверенитет Вашингтона и Брюсселя «находится под давлением», однако не уточнил, кто оказывает такое давление.

Ранее Кобахидзе рассказал, что Запад потребовал от Грузии открыть второй фронт против России. По его словам, давление, оказываемое на страну из-за закона об иностранных агентах, стало лишь одним из событий в контексте широкой политики США и ЕС.

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      Глеб Палехов
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