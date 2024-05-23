В Грузии рассказали о требовании Запада открыть второй фронт против России

Кобахидзе заявил о требовании Запада к Грузии открыть второй фронт против РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реакцию Запада на принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» лишь поводом для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что некая «глобальная партия войны» пытается направить Грузию против Москвы с начала 2022 года, при этом интересы Тбилиси в расчет не берутся. «Опять-таки в отношении закона о прозрачности. Точно такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас, но никаких замечаний к Турции, стране-члену НАТО, ни у кого нет. Логика проста, Турцию, в отличие от Грузии не заставишь открыть "второй фронт"», — сказал политик.

Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии не желают «украинизации» страны и «майдана». Таким образом он прокомментировал необходимость закона об иноагентах. Он объяснил, что неправительственные организации дважды пытались совершить революцию в стране, и для предотвращения подобного в будущем необходима прозрачность их финансирования.

Кобахидзе занял пост главы грузинского правительства в феврале 2024 года, сменив на этой должности Ираклия Гарибашвили, также выступавшего против санкций в отношении России. По словам нового премьера республики, двумя главными национальными задачами страны являются «восстановление территориальной целостности мирным путем» и «полная победа над бедностью в Грузии».