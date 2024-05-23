Власти Грузии обеспокоились украинизацией страны

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси не хочет украинизации страны

Власти Грузии не желают «украинизации» страны и «майдана», заявил премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе. Таким образом он прокомментировал необходимость закона об иноагентах, сообщает РИА Новости.

«Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим», — подчеркнул он. Кобахидзе призвал не допустить «украинизации» страны. Именно для предотвращения этого и необходима розрачность финансирования неправительственных организаций, которые, как утверждает грузинский премьер, дважды пытались совершить революцию в государстве.