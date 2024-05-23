Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:18, 23 мая 2024Бывший СССР

Власти Грузии обеспокоились украинизацией страны

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси не хочет украинизации страны

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Власти Грузии не желают «украинизации» страны и «майдана», заявил премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе. Таким образом он прокомментировал необходимость закона об иноагентах, сообщает РИА Новости.

«Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим», — подчеркнул он. Кобахидзе призвал не допустить «украинизации» страны. Именно для предотвращения этого и необходима розрачность финансирования неправительственных организаций, которые, как утверждает грузинский премьер, дважды пытались совершить революцию в государстве.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Отложено на "потом"». Зеленский урезал свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Что заставило его пойти на это?

      В Грузии рассказали о требовании Запада открыть второй фронт против России

      Власти Грузии обеспокоились украинизацией страны

      Выросшая в религиозной семье порноактриса рассказала о строгом воспитании

      43-летняя актриса снялась в бикини после похудения

      В США раскрыли план элит по конфликту на Украине

      Врачи раскрыли особенность нового штамма COVID-19

      Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда

      Богатейшие кланы мира назвали самую большую угрозу

      Россиянкам захотели платить 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше