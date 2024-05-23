Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:57, 23 мая 2024Мир

Власти Грузии захотели деолигархизации ЕС и США

Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что США и ЕС необходима деолигархизация

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США и Евросоюзу (ЕС) необходима деолигархизация, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит РИА Новости.

Политик утверждает, что на суверенитет стран оказывается серьезное давление. Он указал, что ЕС и США находятся под сильным влиянием неких субъектов из «партии глобальной войны». При этом, по словам грузинского премьера, «есть серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС освободится от этого пагубного влияния» и будет деолигархизирован.

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

      В Израиле опубликовали видео с изувеченными пленницами ХАМАС

      США прояснят у Британии данные о поставках Китаем оружия России

      Женщины назвали самые недооцененные мужские черты

      Названы самые востребованные профессии в 2024 году

      Решение по санкциям Евросоюза в отношении российских активов начало действовать

      В Польше высказались о планах применить ПВО для уничтожения российских ракет

      В Симферополе произошла массовая драка

      Госдеп сделал признание о России

      Пресс-секретарь министра обороны России покинула пост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше