Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:48, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Известного телеведущего задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

Фото: rootstock / Shutterstock / Fotodom

Спортивного журналиста и телеведущего задержали по подозрению в изнасиловании ребенка. Об этом пишет британская газета The Sun.

Сообщается, что правоохранители пришли с обысками в дом телеведущего на юге Англии и изъяли документы, компьютер и другие устройства. Самого журналиста доставили в отделение полиции. Его подозревают в изнасиловании ребенка, которому на момент совершения преступления не было и десяти лет.

Имя журналиста не раскрывается. При этом отмечается, что он является известным спортивным телеведущим.

Задержанного отпустили под залог. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно о задержании бывшего репортера австралийского телеканала Seven Лиама Кокса. Как выяснила полиция, журналист несколько раз ударил женщину и попытался ее задушить.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о снятии с должности еще одного российского генерала

      КНР призвала другие страны подключиться к проекту Лунной станции

      Россияне спасли пострадавшего в ДТП краснокнижного кота

      Россиян попросили передать оружие и патроны для стрельбы по дронам в зоне СВО

      Известного телеведущего задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

      В России ответили на слова командира ВСУ о территориальных уступках Киева Москве

      В России зафиксировали спад хакерских атак

      Стала известна версия жены замглавы Генштаба ВС России о причинах его ареста

      Премьер Венгрии оценил перспективы отправки европейских военных на Украину

      Туристы оказались в ловушке львов во время сафари в Африке и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше