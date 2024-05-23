Известного телеведущего задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

Спортивного журналиста и телеведущего задержали по подозрению в изнасиловании ребенка. Об этом пишет британская газета The Sun.

Сообщается, что правоохранители пришли с обысками в дом телеведущего на юге Англии и изъяли документы, компьютер и другие устройства. Самого журналиста доставили в отделение полиции. Его подозревают в изнасиловании ребенка, которому на момент совершения преступления не было и десяти лет.

Имя журналиста не раскрывается. При этом отмечается, что он является известным спортивным телеведущим.

Задержанного отпустили под залог. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно о задержании бывшего репортера австралийского телеканала Seven Лиама Кокса. Как выяснила полиция, журналист несколько раз ударил женщину и попытался ее задушить.