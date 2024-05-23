Пресс-секретарь министра обороны России покинула пост

Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покинула пост

Пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская оставила должность. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя Марковская объяснила, что уволилась в связи с переходом на новую должность, однако раскрывать подробности не стала. «Почти семь лет пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала он.

Марковская была назначена пресс-секретарем Сергея Шойгу в ноябре 2017 года. Согласно данным с портала Минобороны, ей присвоен ранг Государственного советника Российской Федерации 2-го класса.

14 мая президент России Владимир Путин освободил Шойгу от должности министра обороны, его место занял Андрей Белоусов. Шойгу, руководивший военным ведомством 12 лет, занял пост секретаря Совбеза. В Кремле решение о смене министра объяснили необходимостью повысить открытость военного ведомства для внедрения «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».