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06:40, 23 мая 2024Мир

Президент Аргентины спел перед многотысячной публикой на стадионе

Президент Аргентины Милей спел перед тысячами людей на стадионе в Буэнос-Айресе

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей спел перед многотысячной публикой на стадионе «Луна-парк» в Буэнос-Айресе. Трансляцию выступления политика вел телеканал TN.

Аргентинский лидер организовал мероприятие, посвященное презентации его новой книги «Капитализм, социализм и неоклассическая ловушка». Руководство государства уточнило, что средства из бюджета страны на проведение выступления выделены не были.

В начале презентации Милей исполнил песню рок-группы «Ла-Ренга», которая начинается фразой: «Привет всем! Я лев – зверь, рычащий посреди проспекта». Милей изменил слова и пообещал «сожрать» политическую «касту» страны. Данная композиция стала лейтмотивом избирательной кампании политика. Отмечается, что президенту аккомпанировала группа, состоявшая из близких ему людей.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Аргентины Диана Мондино назвала анекдотом дипломатический конфликт с Испанией. Милей, вернувшись из поездки в Испанию, назвал жену премьера Испании Бегонью Санчес «коррумпированной». Он отказался приносить извинения за свои слова, заявив, что он «был тем, на кого напали».

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      Маргарита Пименова
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