Президент Белоруссии рассказал о сделанных из конфликта на Украине выводах

Лукашенко: Белоруссия сделала выводы из конфликта на Украине

Белоруссия сделала выводы из конфликта на Украине. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова передает БелТА.

«Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить. Слава богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба», — заявил Лукашенко.

По его словам, не менее важной частью станет развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В октябре 2023 года в ходе рабочего визита в Брестскую область Александр Лукашенко пообещал, что армия республики будет иметь «все необходимое» в 2024 году.

«К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита», — перечислил глава государства.