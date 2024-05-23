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16:29, 23 мая 2024Мир

Президент Болгарии призвал к решению конфликта на Украине дипломатией

Президент Болгарии Радев призвал решить конфликт на Украине с помощью дипломатии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Болгарии Румен Радев призвал решить конфликт на Украине с помощью дипломатии. Его слова приводит Novinite.

Болгарский лидер и Папа Римский Франциск во время аудиенции согласились, что необходимо завершить конфликты на Украине и в секторе Газа.

«Мы должны сделать дипломатию приоритетом, потому что мы увидели, что мира невозможно достичь только экономическими и военными средствами. Наконец-то пришло время дипломатии», — отметил Радев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако российскую сторону не пригласили на конференцию в Швейцарии.

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      Лина Пивоварова
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