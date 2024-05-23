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18:45, 23 мая 2024Экономика

Продажи электромобилей с пробегом в России резко выросли

«Автостат»: продажи подержанных электромобилей в России выросли на 36 % в апреле

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам апреля 2024 года суммарные продажи подержанных электромобилей в России выросли на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 1111 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные подсчеты.

В месячном выражении показатель увеличился на 8 процентов. Лидером по объемам продаж на вторичном рынке оказались электромобили японского бренда Nissan. На их долю пришлось более трети реализованных сделок. Второе место заняла американская Tesla (271 единиц), а тройку лидеров замкнули подержанные китайские электрокары Zeekr (109 штук).

Объемы продаж остальных автобрендов на вторичном российском рынке составили в общей сложности менее 100 единиц, уточнили эксперты. В модельном рейтинге наиболее востребованными подержанными электромобилями в РФ оказались машины Nissan Leaf (373 штуки), Tesla Model 3 (126) и Zeekr 001 (75).

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о решении привлечь к производству первого отечественного электромобиля «Атом» китайских партнеров. О создании этой модели объявили в 2021 году, спустя несколько лет на выставке в Москве продемонстрировали первый функциональный прототип. В октябре 2023-го автопроизводитель «Кама» заявил, что бронь на первую партию электрокаров оставили в общей сложности 35 тысяч человек.

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      Анатолий Акулов
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