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13:23, 16 мая 2024Экономика

К производству российских электромобилей решили привлечь китайцев

РФПИ: к проекту электромобиля «Атом» привлекут китайских партнеров

Фото: Пресс-служба "Атом" / РИА Новости

К производству российских электромобилей «Атом» решили привлечь китайских партнеров. Об этом со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева сообщает ТАСС.

По словам представителя РФПИ, организация станет инвестором проекта совместно с «Росатомом» и «КамАЗом».

«Мы считаем, что электромобиль "Атом" крайне перспективен и будет очень востребован среди российских потребителей», — пояснил он.

О создании российского электрокара объявили в 2021 году, а в ноябре 2022-го стало известно его официальное название. В мае 2023 года на выставке в Москве представили первый функциональный прототип, который мог разогнаться до 100 километров в час за 8 секунд и обладал запасом хода в 500 километров. По плану, серийное производство будет запущено на автозаводе «Москвич», первые продажи начнутся в 2025 году.

В октябре 2023 года автопроизводитель «Кама» заявил, что «Атом» от компании уже собрал десятки тысяч предзаказов. Бронь на первую партию машин оставили 35 тысяч человек, за эту услугу необходимо было заплатить 7 тысяч рублей.

По словам гендиректора «Москвича» Дмитрия Пронина, работа над первым отечественным электрокаром уже началась, сейчас завод разрабатывает универсальную платформу, которая включает отечественную компонентную базу — электродвигатель, батареи и редуктор. В планах — добиться стопроцентной локализации сборки, для этого предприятие создаст пул производителей автомобильных компонентов.

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      Вячеслав Агапов
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