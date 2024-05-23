Продюсер раскрыл имя главной конкурентки Пугачевой

Продюсер Морозов заявил о противостоянии Долиной и Пугачевой

Продюсер Евгений Морозов раскрыл имя главной конкурентки эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит KP.RU.

Медиаменеджер заявил о противостоянии Пугачевой и ее коллеги Ларисы Долиной. «Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстояла из ее конкуренток», — пояснил он.

Морозов рассказал, что между двумя певицами всегда были натянутые отношения. По его словам, однажды Пугачева вычеркнула Долину из списка участников «Песни года». Несмотря на это, Долина неоднократно отрицала вражду с коллегой и подчеркивала, что никогда не высказывалась о ней плохо. «У меня есть свое место на эстраде, своя ниша, которую я давно заняла. И у нее есть», — привел источник слова исполнительницы.

Ранее советская и российская актриса Елена Борзова вспомнила о попытках певицы Аллы Пугачевой «убрать» с эстрады исполнительниц-конкуренток.