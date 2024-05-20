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18:02, 20 мая 2024Культура

Российская актриса вспомнила о попытках Пугачевой «закопать» Долину

Актриса Борзова: Пугачевой не удалось избавиться от Долиной
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская актриса Елена Борзова вспомнила о попытках певицы Аллы Пугачевой «убрать» с эстрады исполнительниц-конкуренток, в том числе Ларису Долину. Ее слова приводит aif.ru.

По словам артистки, в этом ей помогали связи «наверху». «Пугачева отодвинула многих певиц, которые не хуже ее пели. Аиду Ведищеву, в частности, которая потом уехала за границу», — отметила Борзова. При этом, по ее словам, Долину артистке «убрать» не удалось. «Пугачева считала, что она лучше нее. Не знаю», — добавила она.

Также актриса подчеркнула, что исполнительница продвигала певицу Лайму Вайкуле. «Что же касается других певиц рядом с Пугачевой на нашей эстраде, кто-то очень хорошо "дружить" умеет, как это делала Лайма Вайкуле. Я слово "дружить» в кавычках ставлю"», — уточнила она.

Ранее известный рок-музыкант и основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр рассказал об отношении Пугачевой к коллегам.

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