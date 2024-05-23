Противопехотную мину нашли около моста в российском регионе

В Калининградской области около моста обнаружили противопехотную мину

Около бетонного моста в Калининградской области обнаружили противопехотную мину. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По их данным, опасную находку совершили в городе Советск. Мост ведет на улицу Титова.

Спасатели оцепили территорию. Другой информации, а также данных о пострадавших и официального комментария властей пока нет.

Ранее стало известно, что военнослужащие Балтийского флота обезвредили в Финском заливе немецкую морскую мину времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что взрывоопасный снаряд был обнаружен в районе острова Большой Тютерс. О находке сообщил экипаж промыслового судна.