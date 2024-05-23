Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 23 мая 2024Россия

Противопехотную мину нашли около моста в российском регионе

В Калининградской области около моста обнаружили противопехотную мину

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Около бетонного моста в Калининградской области обнаружили противопехотную мину. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По их данным, опасную находку совершили в городе Советск. Мост ведет на улицу Титова.

Спасатели оцепили территорию. Другой информации, а также данных о пострадавших и официального комментария властей пока нет.

Ранее стало известно, что военнослужащие Балтийского флота обезвредили в Финском заливе немецкую морскую мину времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что взрывоопасный снаряд был обнаружен в районе острова Большой Тютерс. О находке сообщил экипаж промыслового судна.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Татарстане сбили «Летучую лисицу» ВСУ. Куда целился беспилотник?

      Россиян предупредили о последствиях для выплат по ОСАГО из-за б/у запчастей

      Задержан арендатор сгоревшего хостела в Истре

      Названа причина потери связи Запорожской АЭС с последней ЛЭП

      Маск предсказал исход будущих войн

      Раскрыты данные о сообщниках арестованного замначальника подмосковного УФСИН

      Очереди пассажиров в закрытом аэропорту Казани попали на видео

      Усатый призвал решить проблемы молдаван

      Еще два клуба наказали за назвавших «Зенит» позором российского футбола фанатов

      Apple обвинили в зарабатывании денег «на крови»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше