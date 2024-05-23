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02:14, 23 мая 2024Мир

США прояснят у Британии данные о поставках Китаем оружия России

Салливан: США обсудят с Британией данные о поставках Китая оружия России

Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты прояснят с Великобританией планы Китая поставить оружие России. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На брифинге журналисты попросили советника Белого дома прокомментировать заявление британского министра обороны Гранта Шэппса о том, что Лондон и Вашингтон располагают доказательствами того, что Китай может предоставлять России летальную помощь. «Я с нетерпением жду встречи с представителями Великобритании, чтобы убедиться в том, что мы одинаково видим эту ситуацию», — заявил Салливан.

При этом советник американского лидера отметил, что США не располагают данными о поставках Китаем вооружений России. По словам Салливана, Пекин может не поставлять оружие напрямую, но «обеспечивает российскую оборонно-промышленную базу».

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      Марина Совина
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