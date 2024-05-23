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00:31, 23 мая 2024Мир

США признали отсутствие данных о поставках Китаем вооружений России

Белый дом: США не располагают данными о поставках Китаем вооружений России

Фото: Erin Scott / Reuters

Соединенные Штаты не располагают информацией о поставках Китаем вооружений России для применения на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что Лондон заявил о якобы имеющихся данных. Салливан напомнил, что в 2022 году уже предупреждал о том, что Пекин может оказать Москве «прямую летальную помощь». «В 2022 году мы этого не увидели. Мы не видели этого в 2023 году. Мы не видели этого до сих пор», — признал он.

В то же время советник Белого дома добавил, что Китай «не поставляет оружие напрямую, а обеспечивает российскую оборонно-промышленную базу». Салливан подчеркнул, что это вызывает беспокойство Вашингтона.

В свою очередь, в Китае не раз опровергали поставки оружия сторонам конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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