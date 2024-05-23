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14:30, 23 мая 2024Экономика

Путин оценил перспективы торговли России с Бахрейном

Путин: Россия и Бахрейн осуществляют 30 крупных проектов на сумму $500 млн

Фото: Михаил Терещенко / Пресс-служба Администрации Президента РФ

За последнее время в торгово-экономических отношениях России и Бахрейна наметились хорошие тенденции. Речь идет в том числе о наращивании объемов инвестиционного сотрудничества между странами, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил глава государства, пока торговля между Россией и Бахрейном осуществляется на «символическом» уровне. Однако в среднесрочной перспективе ситуация может измениться, пояснил Путин.

В частности, более благоприятная ситуация наблюдается в инвестиционной сфере. Бизнесмены из двух стран сейчас реализуют в общей сложности около 30 крупных проектов на сумму примерно 500 миллионов долларов. «Тенденции (в торгово-экономическом сотрудничестве России и Бахрейна — прим. «Ленты.ру») хорошие», — резюмировал Путин.

Ранее президент заявил о готовности властей нарастить приток инвестиций еще из одной страны, являющейся ключевым торгово-экономическим партнером России. Путин рассказал о намерении предоставлять льготы, доступ к технологической базе и высококвалифицированным российским кадрам бизнесменам из Китая.

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      Анатолий Акулов
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