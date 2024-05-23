Путин подарил королю Бахрейна длинный Aurus

Путин подарил королю Бахрейна длинную версию российского автомобиля Aurus

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе длинную версию автомобиля российского производства Aurus. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Да, могу сказать [что было подарено] — в том числе длинная версия автомобиля Aurus», — рассказал он журналистам.

Кроме того, российский президент пригласил аль-Халифу посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Уточняется, что король принял приглашение.

Ранее Путин помог аль-Халифе надеть наушник для синхронного перевода. Отмечается, что король Бахрейна около минуты не мог разобраться, как правильно обращаться с техникой, и российский лидер пришел ему на помощь.