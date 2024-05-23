Путин помог королю Бахрейна надеть наушник для перевода на ухо

Президент России Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе надеть наушник для перевода на ухо, так как он не мог это сделать минуту. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, переговоры начались с небольшой заминки. Российский лидер начал разговор, однако ему пришлось вскоре прервать его, так как оказалось, что монарх не смог сразу разобраться со средством перевода. Надеть наушник ему помешал национальный костюм, который включает в себя покрытие головы.

Путин обратил внимание на ситуацию и продемонстрировал королю Бахрейна, как пользоваться средством. После этого приветственный разговор сторон продолжился.

Ранее Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в Кремле. Политики планируют обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономическое, энергетическое и гуманитарное взаимодействие.

Кроме того, Путин и Аль Халифа затронут тему конфликтов в ближневосточном регионе, поскольку на данный момент Бахрейн является председателем в Лиге арабских государств (ЛАГ), играющей важную роль в попытках урегулировать конфликт в секторе Газа.