Путин предложил российскому губернатору способ борьбы с нехваткой медперсонала

Путин посоветовал главе Липецкой области Артамонову помочь медперсоналу с жильем

Президент России Владимир Путин рассказал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, как можно решить проблему с нехваткой медперсонала в регионе, передает РИА Новости.

Глава области отметил, что в регионе остро стоит вопрос с обеспеченностью медицинскими кадрами. В ответ российский лидер посоветовал ему помогать специалистам с жильем.

Артамонов подчеркнул, что власти области «на все уже готовы» для решения проблемы. Например, по его словам, доктору медицинских наук, который приедет в регион, предлагают заплатить пять миллионов рублей. «Мы уже и за кандидатов готовы платить. Проблема серьезная, поэтому мы тут за ценой не постоим», — добавил он.

Президент оценил такую идею, отметив, что доктора меднаук — это хорошо, но нужны и просто специалисты.

Ранее Путин поручил регионам направлять полученные через систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) средства на зарплаты врачам, в том числе медикам, работающим в сельской местности.