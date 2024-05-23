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19:02, 23 мая 2024Бывший СССР

Раненый боец ВСУ спел гимн РФ российскому солдату

Раненый боец ВСУ пел гимн РФ, пока российский солдат выносил его с поля боя

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненый боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) спел гимн Российской Федерации, пока российский солдат выносил его с поля боя. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Данный случай произошел на авдеевском направлении. После взятия украинского опорного пункта российские военные обнаружили подземный блиндаж, оставленные противником вещи, а также брошенного раненого бойца ВСУ.

Солдаты Российской армии решили забрать раненого украинского военного с поля боя. Пока российский боец выносил его на своих плечах, они вместе пели гимн Российской Федерации.

Ранее попавший в плен украинский пограничник Александр Савченко пожаловался на опорные пункты в Харьковской области. По его словам, его ротный «опорник» существовал лишь «на бумаге». Он также рассказал о неудовлетворительном состоянии оборонительных сооружений ВСУ.

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      Екатерина Грищенко
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