Украинский пленный пожаловался на опорные пункты под Харьковом

Пленный ВСУ: ротный опорный пункт под Харьковом существовал лишь по документам

Попавший в плен украинский пограничник Александр Савченко пожаловался на приграничные опорные пункты в Харьковской области. В разговоре с РИА Новости он рассказал о неудовлетворительном качестве оборонительных сооружений, а также заявил, что на его ротном «опорнике» нес службу всего один взвод.

«Наш ротный опорный пункт на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», — высказался военный. «Окопы в рост человека, сделаны ячейки стрелковые, часть обшита этих окопов, часть — нет», — добавил он.

Ранее украинский военнослужащий Андрей Шоланки рассказал, что руководство ВСУ заведомо посылает солдат на позиции, которые невозможно покинуть живыми. Как указал боец, его подразделение послали на точку, из которой «невозможно было вообще выйти».