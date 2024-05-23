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16:02, 23 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма возможной взятки в деле замначальника подмосковного УФСИН

Замначальника подмосковного УФСИН Талаев обвиняется в получении 800 тыс. рублей
Владимир Талаев

Владимир Талаев. Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Заместителя начальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева обвиняют в получении взятки в размере 800 тысяч рублей. Сумму возможной взятки в деле чиновника раскрыли «Ленте.ру» в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, летом 2023 года Талаев получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, которая поставляла молочную продукцию в учреждения ФСИН в Московской области. Взамен силовик обещал покровительствовать деятельности организации и другим аффилированным предприятиям.

О задержании Владимира Талаева стало известно утром 23 мая. Замначальника подмосковного УФСИН подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Суд отправил его в СИЗО до 20 июля.

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