Раскрыто возможное наказание задержанному замначальника генштаба ВС Шамарину

Арестованному замначальника генштаба ВС РФ Вадиму Шамарину грозит до 15 лет

Арестованному замначальника генштаба вооруженных сил (ВС) России Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Возможное наказание генерал-лейтенанту в среду, 23 мая, раскрыло издание «Коммерсантъ».

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерал-лейтенанта Шамарина — начальника Главного управления связи, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и провели у него обыски. Позже 235-й гарнизонный суд арестовал генерал-лейтенанта на время расследования уголовного дела.

Главного связиста Российской армии доставили на допрос по делу о предполагаемых махинациях в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Политолог Сергей Марков связал задержание Шамарина с чистками высшего генералитета