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10:31, 23 мая 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание задержанному замначальника генштаба ВС Шамарину

Арестованному замначальника генштаба ВС РФ Вадиму Шамарину грозит до 15 лет

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Арестованному замначальника генштаба вооруженных сил (ВС) России Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Возможное наказание генерал-лейтенанту в среду, 23 мая, раскрыло издание «Коммерсантъ».

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерал-лейтенанта Шамарина — начальника Главного управления связи, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и провели у него обыски. Позже 235-й гарнизонный суд арестовал генерал-лейтенанта на время расследования уголовного дела.

Главного связиста Российской армии доставили на допрос по делу о предполагаемых махинациях в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

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