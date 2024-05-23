В России связали с чистками генералитета обыски у замначальника Генштаба ВС

Марков связал с чистками генералитета обыски у замначальника Генштаба Шамарина

Обыски у заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина могли начаться из-за чисток высшего генералитета. Такую связь проследил политолог Сергей Марков, свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Эксперт отметил, что пока точно неизвестно, задержан ли Шамарин или нет. «Шамарин занимает высокую должность начальника главного управления связи и зам начальника Генерального штаба армии России. Все это продолжение чистки высшего генералитета», — написал политолог.

Других подробностей о ситуации с главным связистом Минобороны Марков не привел.

23 мая стало известно о задержании замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина. По сведениям газеты «Коммерсантъ», его доставили на допрос по делу о предполагаемых махинациях в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Еще раньше 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова, которого заподозрили в мошенничестве.