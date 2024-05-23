Раскрыты подробности о недвижимости задержанного замглавы Генштаба ВС России

На задержанного заместителя Генштаба Шамарина оформлена квартира за 12 млн руб.

На задержанного заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина официально оформлена квартира площадью 82,6 квадратного метра в Подольске. Подробности раскрыл Shot в своем Telegram-канале.

Квартира находится в доме на улице Академика Доллежаля. В ней прописан Шамарин с женой. Также супруге задержанного генерал-лейтенанта принадлежит автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года.

По информации канала, примерная стоимость подмосковной недвижимости Шамарина составляет около 12 миллионов рублей, а стоимость иномарки — около 13 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере.