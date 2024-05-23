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10:26, 23 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о недвижимости задержанного замглавы Генштаба ВС России

На задержанного заместителя Генштаба Шамарина оформлена квартира за 12 млн руб.
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания замначальника Генштаба ВС России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

На задержанного заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина официально оформлена квартира площадью 82,6 квадратного метра в Подольске. Подробности раскрыл Shot в своем Telegram-канале.

Квартира находится в доме на улице Академика Доллежаля. В ней прописан Шамарин с женой. Также супруге задержанного генерал-лейтенанта принадлежит автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года.

По информации канала, примерная стоимость подмосковной недвижимости Шамарина составляет около 12 миллионов рублей, а стоимость иномарки — около 13 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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      Анна Габай
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