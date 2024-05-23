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13:14, 23 мая 2024Мир

В Совфеде отреагировали на решение европейской страны запретить россиянам въезд

Карасин: в результате решения запретить россиянам въезд пострадает сама Норвегия
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В результате решения Норвегии запретить туристам из России въезд в страну пострадает само королевство, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об ответе на действия Норвегии сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне трудно судить логику, которой руководствовалось норвежское правительство, принимая такое решение. В любом случае дружественной акцией в нашу сторону это не назовешь. Но надо во всем разобраться», — заявил Карасин.

Мне кажется, что в результате пострадает прежде всего Норвегия, потому что прекратится туристический поток, контакты между людьми станут малочисленными. Такая самоизоляция вряд ли пойдет на пользу Норвегии

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Но об ответных мерах надо судить, когда специалисты вникнут в реальные перспективы, и тогда будет принято решение о нашей реакции», — добавил сенатор.

Ранее стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для российских туристов. С 29 мая гражданам России, прибывающим в королевство в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде. При этом могут быть сделаны исключения для приезжающих в гости к родственникам, а также прибывающих в страну с целью работы или учебы.

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