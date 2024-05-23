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14:33, 23 мая 2024Культура

Режиссер «Майора Грома» оценил уход Netflix из России словами «не беда»

Режиссер «Майора Грома» Трофим заявил, что российский зритель важнее зарубежного

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Режиссер фильма «Майора Гром» Олег Трофим высказался, что не считает бедой уход из России стримингового сервиса Netflix. Его цитирует ТАСС.

«Что касается ситуации с тем, что Netflix ушел из России, — честно, не беда. Все-таки, мне кажется, главный наш зритель — российский», — сказал кинематографист. Он также подчеркнул, что «невозможно шагнуть далеко вперед, пока ты не получишь настоящую поддержку у себя дома».

Трофим отметил, что на данный момент неизвестно, есть ли планы о дистрибуции нового фильма «Майор Гром: Игра» зарубеж.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак». В минутном ролике представлен Лиам Хемсворт в роли Геральта из Ривии. Дата выхода четвертого сезона «Ведьмака» запланирована на 2024 год.

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