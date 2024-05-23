Вышел тизер четвертого сезона «Ведьмака» с новым актером

Netflix опубликовали тизер четвертого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак». Короткий ролик опубликован на платформе YouTube.

В минутном ролике представлен Лиам Хемсворт в роли Геральта из Ривии. Дата выхода четвертого сезона «Ведьмака» запланирована на 2024 год.

Ранее режиссер «Ведьмака» Марк Йобст назвал причину, по которой канадский актер Генри Кавилл, предыдущий исполнитель роли Геральта, покинул шоу. Дата выхода четвертого сезона «Ведьмака» запланирована на 2024 год. При этом одной из возможных причин ухода Кавилла называли его несогласие с тем, что киноадаптация не соответствует сюжету книг.

Сюжет «Ведьмака» основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Сам автор серии книг рассказал о неприятном опыте работы со стриминговым сервисом над сериалом. По словам писателя, его идеи во время съемок сериала постоянно игнорировались. Писатель также передразнил одного из руководителей Netflix высказыванием о себе. «Кто это? Это писатель, он — никто», — отметил он.