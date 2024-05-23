Родителям рассказали о дополнительных пенсионных баллах за декрет

Бессараб: родитель в декрете может получить дополнительные пенсионные баллы

Родителям в декрете полагаются дополнительные пенсионные баллы. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с РИА Новости.

Она уточнила, что родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком младше 1,5 лет, может получить 1,8 балла за первого ребенка за каждый год, а за второго — 3,6 балла. За третьего и последующих детей, по словам депутата, могут начислить 5,4 балла.

В страховой стаж может быть засчитано не более шести лет нестрахового периода, то есть декрета, добавила депутат.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет. Пособие планируется выплачивать вне зависимости от материального положения матери.