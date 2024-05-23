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03:29, 23 мая 2024Экономика

Россиянкам захотели платить 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет

В ГД внесут проект о выплате женщинам 200 тыс. руб. за рождение детей до 25 лет

В Государственную думу внесут законопроект о выплате женщинам единовременного пособия за рождение каждого ребенка до 25 лет. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов от ЛДПР, пишет ТАСС.

Инициаторы законопроекта уточнили, что пособие в размере 200 тысяч рублей предлагается выплачивать вне зависимости от материального положения. Отмечается, что такое пособие женщина сможет получить на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25-летнего возраста.

Ранее в Госдуме предложили продлить декретные выплаты при рождении второго ребенка. Документ предполагает продление периода декретных выплат при рождении второго ребенка до достижения им возраста трех лет.

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      Марина Совина
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