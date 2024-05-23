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11:04, 23 мая 2024Силовые структуры

Росгвардия обезвредила дрон-камикадзе со взрывчаткой ВСУ в Херсонской области

Под Херсоном росгвардейцы обезвредили украинский дрон-камикадзе со взрывчаткой

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы в Херсонской области обезвредили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с шестикилограммовым зарядом взрывчатки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с крупным боевым зарядом упал во дворе дома в одном из населенных пунктов области. Сообщение об этом поступило в полицию ранним утром.

Прибывшие на место сотрудники инженерной службы обнаружили осколочные поражающие элементы. Взрывчатку обезвредили разрушителем направленного действия. После этого сотрудники Росгвардии установили, что на БПЛА было два осколочных заряда со шрапнелью, два фугасных заряда, четыре детонатора и шесть килограммов пластичной взрывчатки С-4. Все детали БПЛА были переданы правоохранителям.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Луганской народной республике обезвредили разведывательно-ударный БПЛА самолетного типа с системой сброса боеприпасов ВСУ.

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      Анна Габай
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