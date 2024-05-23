Россиян попросили передать оружие и патроны для стрельбы по дронам в зоне СВО

Росгвардия просит бурятов передать оружие и патроны на СВО для стрельбы по БПЛА

Росгвардейцы просят жителей Бурятии передать имеющееся у них охотничье оружие и патроны к нему для стрельбы по дронам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом на своем сайте сообщает Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по региону.

Полученное оружие планируют использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным ведомства, иногда оно оказывается эффективнее, чем противодронные ружья. «На сегодняшний день уже 5 единиц оружия было передано в зону СВО», — поделился начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Булат Доржиев.

Ранее жителю Копейска Челябинской области дали четыре года колонии за незаконное изготовление и переделку оружия. Деятельность нелегального оружейника была пресечена сотрудниками ФСБ, которые при обыске изъяли патроны и пистолеты Токарева и Макарова.